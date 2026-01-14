Dominicano Eleazar Soriano Santana reconocido en Centenario de Hialeah

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El artista y creador dominico-americano Eleazar Soriano Santana, conocido en el mundo del cómic y la animación digital como Xtremee_Ghost, fue reconocido en el marco de la celebración del Centenario de la Ciudad de Hialeah, convirtiéndose en el único dominicano galardonado en su área durante este histórico evento.

La distinción, entregada en nombre de la alcaldesa Jacqueline García Roves por su jefa de despacho, Raquel Goico Goris, resalta los aportes culturales y el impacto positivo de Soriano Santana en la comunidad hispana de Estados Unidos. El certificado oficial consigna: “La Ciudad de Hialeah reconoce a Eleazar Soriano Santana (Xtremee_Ghost) por sus aportes e impactos positivos a la comunidad”.

Reconocimiento a su trayectoria

Además, se graduó con honores en Broward College, donde diseñó el primer periódico digital de la institución, y actualmente labora en Miami Dade College, donde recibió el Premio de Oro a la Excelencia en el Mes de la Herencia de la Mujer.

El artista también ha sido reconocido como “Dominicano Destacado en el Exterior” por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, y considerado “Orgullo Latino” por el periódico Miami Diario.

Palabras de gratitud

Aunque no pudo asistir personalmente, Soriano Santana expresó su agradecimiento: “Dedico este reconocimiento a Dios, a mi fenecida abuela, a mi familia y en especial a mi compañera Jessica Rodríguez, quien superó cáncer de seno. Este logro es también para todos los que han apoyado mi carrera y para la comunidad hispana en Estados Unidos”.

Su madre, la periodista Rose Mary Santana, recibió el galardón en su nombre y destacó que este reconocimiento “no solo es un logro para la República Dominicana y su diáspora, sino que repercute positivamente entre los hispanos en Estados Unidos”.

Breve perfil de Xtremee_Ghost

Graduado con honores en Broward College.

Reconocido por Miami Dade College, Latin Business Network y la Oficina de Supervisión de Elecciones del Condado de Miami-Dade.

Su arte viral incluye personajes de videojuegos como Overwatch y recreaciones de los X-Men de los 90.

Activo en redes sociales: Instagram @xtremee_ghost (instagram.com in Bing), Facebook y Twitter.