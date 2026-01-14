Nuevo pasaporte electrónico: fechas para citas, vigencia y todos los detalles del documento

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo, R.D. – La Dirección General de Pasaportes (DGP) dio inicio oficial al proceso de implementación del nuevo pasaporte electrónico dominicano durante un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, en la nueva sede de la institución. En la actividad también fueron inaugurados los servicios que comenzarán a ofrecerse en estas modernas instalaciones, y se hizo entrega al mandatario del primer pasaporte biométrico del país, marcando un hito trascendental en la historia del documento de viaje nacional.

La institución explicó que esta primera fase abarca la captura biométrica de datos a oficiales y diplomáticos, y la apertura gradual de las citas para los ciudadanos a partir de este 15 de enero. ¨El objetivo es garantizar una transición segura, eficiente y ordenada, validando la interoperabilidad tecnológica, la capacitación del personal y la experiencia de los usuarios antes de la emisión masiva del nuevo documento de viaje¨, aseguró Lorenzo Ramírez, director general de Pasaportes.

Asimismo, anunció que partir del 19 de febrero iniciarán el proceso de enrolamiento bgradual, etapa en la que se capturarán los datos biométricos y personales requeridos para la emisión del pasaporte electrónico a los ciudadanos con citas hábiles, y el despliegue gradual a las oficinas de mayor demanda en Santo Domingo y la Región Norte, hasta abarcar el resto del país.

Este proceso se desarrollará de manera escalonada y organizada, iniciando con los pasaportes vencidos o que vencen en los próximos seis meses y solicitudes de primera vez.

Presidente Luis Abinader en tramites para recibir su nuevo pasaporte

El nuevo pasaporte electrónico dominicano incorpora tecnología de punta y avanzadas medidas de seguridad biométrica, lo que fortalece la protección de la identidad de los ciudadanos y facilita su movilidad internacional.

“Hoy ingresamos por la puerta grande a la era de los pasaportes electrónicos, con un documento que incorpora tres niveles de seguridad de última generación, una distinción que solo poseen menos de 40 países, de los más de 160 que ya emiten pasaportes biométricos en el mundo”.

Los nuevos pasaportes tendrán una vigencia de 10 años para los adultos y 5 años para los menores de 18 años, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales y recomendaciones de la Organización Internacional de Aviación Civil.

Como parte de la modernización institucional, el funcionario anunció la incorporación de un servicio de Courier que permitirá a los ciudadanos recibir su pasaporte directamente en la dirección de su preferencia.

Este servicio opcional estará disponible a partir del mes de febrero, y busca brindar mayor comodidad, especialmente a quienes residen lejos de los puntos de emisión.

Otro de los beneficios contemplados es la inclusión de un servicio de repatriación con una cobertura de hasta nueve mil dólares (US$9,000), que ofrecerá asistencia a los dominicanos en el exterior en situaciones de fallecimiento sin costo adicional, aliviando la carga económica y administrativa de las misiones consulares y reafirmando el compromiso del Estado con la protección de sus ciudadanos dentro y fuera del territorio nacional.

En el marco de esta primera fase de despliegue, la DGP informó que inició, junto al MIREX, la distribución de carpetas oficiales del nuevo documento de viaje en embajadas y consulados con presencia en el país, así como el desarrollo de jornadas de capacitación técnica y de seguridad dirigidas al personal institucional y al cuerpo militar que opera en los controles migratorios de la Dirección General de Migración.

Ramírez explicó que ambos pasaportes, mecánico (actual) y electrónico (nuevo), coexistirán al mismo tiempo, hasta tanto culmine el proceso de renovación de la ciudadanía.

SEGURIDAD DEL NUEVO PASAPORTE DOMINICANO

Luis Abinader, Raquel Arbaje, Roberto Álvarez y Lorenzo Ramírez Uribe

El nuevo pasaporte dominicano incorpora los más altos estándares de seguridad, fortaleciendo la protección de la identidad de los ciudadanos y facilitando su movilidad global. Tiene una hoja de datos en policarbonato multicapa y con grabado a láser, que ofrece una alta resistencia al agua, al calor y desgaste.

Además, integra un chip encriptado con tres niveles de seguridad, que permite la detección automática en caso de clonación o fraude y garantiza la protección de los datos sensibles, con un cifrado de grado gubernamental.

Contiene más de 130 medidas de seguridad, como tintas invisibles, micro textos e imágenes ópticamente variables, y es compatible con sistemas de control migratorio modernos.

El documento está conectado al Sistema Global de Validación de Pasaportes de la OACI, lo que permitirá a los países miembros confirmar en tiempo récord la legitimidad del documento, reduciendo las inspecciones manuales y facilitando el tránsito de los dominicanos en el mundo.

Con este paso histórico, la República Dominicana avanza hacia un modelo de pasaporte más seguro, moderno y conectado con los estándares globales, reafirmando su compromiso con la innovación, la identidad y la protección de sus ciudadanos.