Los actos delictivos continuan afectando a barrios de San Pedro de Macorís

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

Mientras la Policía Nacional, el Ministerio Público, la Gobernación provincial y otras instituciones se reúnen frecuentemente para planificar acciones a fin de mantener la seguridad ciudadana en esta ciudad y los diversos municipios de la provincia de San Pedro de Macorís, los actos delictivos continúan afectando a la población.

En este municipio cabecera de la provincia, los delincuentes están haciendo de las suyas, ya que cometen robos y atracos a cualquier hora del día y la noche en diferentes puntos de la ciudad.

El temor se ha apoderado de los residentes en algunos barrios, principalmente en horas de la noche, ya que pueden ser despojados de sus pertenencias por los antisociales.

La ciudadanía demanda del general Frank de los Santos Encarnación, director de la Dirección Regional Sureste de la entidad del orden con asiento en San Pedro de Macorís, incrementar el patrullaje a fin de llevarle tranquilidad a la población.