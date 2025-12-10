Aeropuerto de Las Américas supera las 100.000 toneladas de carga en un año

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

El Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), operado por Aerodom como parte de la red global Vinci Airports, superó por primera vez las 100.000 toneladas de carga movilizadas en un solo año, un hito sin precedentes en la República Dominicana.

Según Aerodom, este logro representa un incremento del 14% respecto al 2024, consolidando al AILA como el principal aeropuerto de carga del país y uno de los nodos logísticos más relevantes del Caribe y América Latina.

Aerolíneas y operaciones

La aerolínea Amerijet tuvo un papel clave en este crecimiento, al transportar más de 40.000 toneladas de mercancías diversas durante el año. En total, el aeropuerto manejó más de 2.500 operaciones dedicadas exclusivamente a aeronaves de carga en 2025.

Importancia estratégica

Aerodom destacó que la ubicación del AILA amplía la conectividad con importantes mercados internacionales y que la carga movilizada proviene mayormente de producción local y mercancías destinadas al consumo interno, reflejando su rol esencial en el dinamismo económico nacional.

“Este desempeño consolida al AILA como el principal aeropuerto de cargas del país y uno de los nodos logísticos más relevantes de la región del Caribe y América Latina”, expresó la empresa.

Asimismo, subrayó la relevancia del aeropuerto para las exportaciones de productos frescos y de ciclo corto, que dependen de la rapidez y eficiencia del transporte aéreo para preservar su calidad.