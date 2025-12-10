Estados Unidos repatria a 105 dominicanos: exconvictos y detenidos por residencia ilegal

Publicado por Diógenes Tejada Creado: Actualizado:

Un grupo de 105 dominicanos fue repatriado este martes por el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, entre ellos personas que cumplieron condenas por diversos delitos y otros que fueron arrestados en redadas contra extranjeros en situación irregular.

El avión fletado por las autoridades estadounidenses aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, bajo la escolta de agentes migratorios. En la terminal, los repatriados fueron recibidos por funcionarios de la Dirección General de Migración y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC), quienes formaron un cordón de seguridad.

Delitos y condenas

Entre los repatriados figuran exconvictos por tráfico de drogas, asesinatos, falsificación de documentos, fraudes, secuestros y violaciones sexuales, entre otros delitos. La mayoría cumplió condenas de entre 5 y 12 años de prisión en cárceles de ciudades como Nueva York, Boston, Los Ángeles, California y Filadelfia.

Migrantes ilegales

Otro grupo estuvo conformado por dominicanos detenidos por residir ilegalmente en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, Boston y Miami, según los informes oficiales.

Procedimiento en el país

Tras su llegada, los repatriados fueron trasladados al Centro de Acopio de Migración en Haina, San Cristóbal, donde se realizan procesos de depuración antes de ser entregados a sus familiares.

Contexto

De acuerdo con las autoridades, todos los martes el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE. UU. repatria grupos de dominicanos, tanto exconvictos como detenidos en operativos contra extranjeros ilegales.