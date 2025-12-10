OMS emite alerta por falsificación de medicamento usado en trasplantados de riñón

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

La Organización Mundial de la Salud (OMS) emitió una alerta tras detectar en al menos tres países falsificaciones de un medicamento inmunosupresor llamado Simulect (basiliximab), indicado para la prevención del rechazo agudo de órganos en adultos y niños sometidos a un trasplante de riñón.

Según la OMS, se han detectado falsificaciones de este fármaco en Ruanda, Bulgaria y Turquía, notificadas a la agencia en diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La OMS advierte de que el uso del producto falsificado puede suponer "riesgos graves y potencialmente mortales", ya que puede por ejemplo contribuir a fallos en la terapia que conlleven el rechazo del órgano trasplantado, o aumentar la vulnerabilidad a infecciones o reacciones alérgicas o tóxicas.

El simulect, clasificado como anticuerpo monoclonal, se administra por vía intravenosa, normalmente en hospitales, y su fabricante original es la multinacional suiza Novartis.

La propia compañía confirmó que su producto ha sido falsificado en los casos denunciados, y tras analizar las partidas denunció que en lugar de los principios activos del fármaco original contiene ácido ascórbico.

La OMS dio algunas indicaciones en su nota de alerta para identificar las partidas falsificadas, que en los casos interceptados llevan el número de lote SFYD2, o indican que el país de fabricación es "Suiza o Francia", cuando el original sólo incluye el segundo de ellos.

La agencia sanitaria de la ONU recomienda aumentar la vigilancia en las cadenas de suministro y en el mercado informal, incluidas las plataformas en internet, así como notificar inmediatamente la presencia en otros países donde sean detectadas nuevas falsificaciones.