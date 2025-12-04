Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, jueves 04 de diciembre de 2025








9:30 a.m. Foro Intern. Protección niñez.. Conani, M. Gómez 154.

10:00 a.m RD Caasd, C/ Euclides Morillo No. 65, Arroyo Hondo

Graduación Infotep. Recinto Uasd San Juan.

Inicio “La Brisita Navideña Superate 2025”. C/ Recta Final, ens. La Fe.

Operativo ComipolRD vial. Peaje Duarte.

10:30 a.m. RP Promipyme. Pro Dominicana.

12:30 p.m. Inauguración proyecto CMD. Av. Jacobo Majluta, SDN.

5:00 p.m. RP Comunitario. Club Bameso.

6:00 p. m. Cóctel tienda R’ita Joyas. Blue Mall.

Acto PLD. Sede.

RP Circo Simphony. Frente Faro a Colón.






