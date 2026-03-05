Actividades
Agenda País, jueves 05 de marzo de 2026
10:00 a.m. Misa por 24 años Seguros Banreservas. Catedral.
RP ADN Parque Enriquillo. Av. Duarte.
8:30 a.m. Conversatorio MEM-CNE Día Eficiencia Energía. Sheraton.
9:00 a. m. Presentación 50 Mujeres de Poder. Hotel Marriot, Piantini.
Acto proyecto “Embellece tu ciudad” C/28 esq. 39, Ens. La Fe.
Audiencia TSE. Sede.
9:30 a.m. RP ProLactar RD. Frente Cámara de Diputados. Feria.
10:00 a.m. Misa por 24 años Seguros Banreservas. Catedral.
RP ADN Parque Enriquillo. Av. Duarte.
3:30 p.m. Acto Gabinete de Política Social. Cedimujer. Av. Charles de Gaulle, SDN.
6:00 p.m. Exposición APEC Creare 2026. Galería 360, J. F. Kennedy.
7:00 p.m. Acto Centro Autonomía. Próceres 41.