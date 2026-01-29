Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, jueves 29 de enero de 2026

Durante las actividades pautadas para este jueves 29 se encuentran la presentación del programa ”Apoyo Flexible al Empleo”. Hotel Intercontinental.

9:00 a.m. RP Traductores Legales. av. Independencia 1315, Ciudad Universitaria.

Presentación Estudio Técnico Monorriel Santo Domingo. PUCMM.

9:30 a.m. Entrega cartas solicitando obras esenciales. CES, av. Abraham Lincoln 295.

Misa por 28 años Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses-OMSA. Catedral.

10:00 a.m. Panel INAP sobre el rol de los servidores públicos. Facultad Economía UASD.

Inauguración Escuela de Tabaqueros por INFOTEP y Procigar. Carr. La Peña 133, Tamboril, Santiago.

11:00 a.m. RP Ministerio Administrativo de la Presidencia. Palacio Nacional.

6:00 p. m. Presentación programa ”Apoyo Flexible al Empleo”. Hotel Intercontinental.

Juramentación directiva UNE.. Cava Alta, Agustín Lara 19, Piantini.

Conferencia directora Turismo Ciudad Colonial. H. Hodelpa Nicolás de Ovando, Las Damas.

7:00 p.m. Conferencia dr. Milton Ray Guevara. Apec, M. Gómez 72.

7:30 p.m. Presentación libro “El sendero hacia la iluminación-Tomo I”. Biblioteca Nacional.

