Actividades
Agenda País, jueves 29 de enero de 2026
Durante las actividades pautadas para este jueves 29 se encuentran la presentación del programa "Apoyo Flexible al Empleo". Hotel Intercontinental.
9:00 a.m. RP Traductores Legales. av. Independencia 1315, Ciudad Universitaria.
Presentación Estudio Técnico Monorriel Santo Domingo. PUCMM.
9:30 a.m. Entrega cartas solicitando obras esenciales. CES, av. Abraham Lincoln 295.
Misa por 28 años Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses-OMSA. Catedral.
10:00 a.m. Panel INAP sobre el rol de los servidores públicos. Facultad Economía UASD.
Inauguración Escuela de Tabaqueros por INFOTEP y Procigar. Carr. La Peña 133, Tamboril, Santiago.
11:00 a.m. RP Ministerio Administrativo de la Presidencia. Palacio Nacional.
6:00 p. m. Presentación programa ”Apoyo Flexible al Empleo”. Hotel Intercontinental.
Juramentación directiva UNE.. Cava Alta, Agustín Lara 19, Piantini.
Conferencia directora Turismo Ciudad Colonial. H. Hodelpa Nicolás de Ovando, Las Damas.
7:00 p.m. Conferencia dr. Milton Ray Guevara. Apec, M. Gómez 72.
7:30 p.m. Presentación libro “El sendero hacia la iluminación-Tomo I”. Biblioteca Nacional.