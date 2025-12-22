Agenda País, lunes 22 de diciembre de 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

9:00 a.m. Juramentación de los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia. Salón de Embajadores Palacio Nacional.

RP Protesta por corrupción en Senasa. Frente a Senasa. C/ Mella, San Cristóbal.

9:30 a.m. Entrega de cheques a porcicultores afectados por PPA. Dirección de Ganadería, Ciudad Ganadera.

10:00 a.m. Reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana. Club de Oficiales de la Policía Nacional.

11:00 a.m. RP Grupo Empresas Transporte Mochotran. Av. Marginal, Las Américas, antes de la estación de peaje.

6:00 p.m. Fiesta navideña del Sindicato de Trabajadores Prensa. Club de Energía y Mimas. Av. Isabel Aguiar 108, sector Herrera.