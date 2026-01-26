Actividades
Agenda País, lunes 26 de enero de 2026
Durante las actividades pautadas para este lunes 26 se encuentra la misa del Instituto Duartiano por natalicio Juan Pablo Duarte en la catedral Primada de América.
8:00 a. m. Congreso Partido País Posible. Pabellón de la Fama, Centro Olímpico.
8:30 a. m. Entrega de nueva cédula al presidente Luis Abinader. Sede JCE.
9:00 a.m. Misa del Instituto Duartiano por natalicio Juan Pablo Duarte. Catedral Primada de América.
10:00 a. m. Rueda de prensa PLD. Casa Nacional.
11:00 a. m. Ofrenda floral del Instituto Duartiano. Altar de la Patria, parque Independencia.
11:00 a. m. Rueda de prensa Ministerio de Energía y Minas. Gobernación de Santiago.
5:30 p. m Develizamiento primera estatua ecuestre de Juan Pablo Duarte. Bulevar de la avenida 27 de Febrero.