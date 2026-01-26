Agenda País, lunes 26 de enero de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

8:00 a. m. Congreso Partido País Posible. Pabellón de la Fama, Centro Olímpico.

8:30 a. m. Entrega de nueva cédula al presidente Luis Abinader. Sede JCE.

9:00 a.m. Misa del Instituto Duartiano por natalicio Juan Pablo Duarte. Catedral Primada de América.

10:00 a. m. Rueda de prensa PLD. Casa Nacional.

11:00 a. m. Ofrenda floral del Instituto Duartiano. Altar de la Patria, parque Independencia.

11:00 a. m. Rueda de prensa Ministerio de Energía y Minas. Gobernación de Santiago.

5:30 p. m Develizamiento primera estatua ecuestre de Juan Pablo Duarte. Bulevar de la avenida 27 de Febrero.