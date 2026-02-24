Actividades
Agenda País, martes 23 de febrero de 2026
11:00 a.m. Ofrenda floral Banco Agrícola. Altar de la Patria, C. Colonial.
8:00 a. m. Feria de Voluntariado de Unibe.Sede Av. Francia, Gascue.
8:30 a.m. Ofrenda floral ODAC. Altar la Patria.
9:30 a.m. Conferencia El impacto de la IA en la Democracia. Intec.
10:00 a.m. RP Federación Cooperativas del Nordeste. Casa Club Maimón, El Copey.
Misa por 53 aniversario de Refidomsa .Catedral.
3:00 p.m. Inauguración Línea 2-C Metro SD. Estación Pablo Andón.
5:30 p.m. Curso especializado en propiedad Industrial. Onapi.
6:00 p.m. Presentación Mov. Contra la Corrupción. Villa Palmera, Roberto Pastoriza 457.
Conferencia sobre Código Procesal Penal Reformado Unphu.
6:30 p.m. Circulación libro “El voto del pueblo dominicano”. Biblioteca Nacional.