Agenda País, martes 23 de febrero de 2026

11:00 a.m. Ofrenda floral Banco Agrícola. Altar de la Patria, C. Colonial.

8:00 a. m. Feria de Voluntariado de Unibe.Sede Av. Francia, Gascue.

8:30 a.m. Ofrenda floral ODAC. Altar la Patria.

9:30 a.m. Conferencia El impacto de la IA en la Democracia. Intec.

10:00 a.m. RP Federación Cooperativas del Nordeste. Casa Club Maimón, El Copey.

Misa por 53 aniversario de Refidomsa .Catedral.

3:00 p.m. Inauguración Línea 2-C Metro SD. Estación Pablo Andón.

5:30 p.m. Curso especializado en propiedad Industrial. Onapi.

6:00 p.m. Presentación Mov. Contra la Corrupción. Villa Palmera, Roberto Pastoriza 457.

Conferencia sobre Código Procesal Penal Reformado Unphu.

6:30 p.m. Circulación libro “El voto del pueblo dominicano”. Biblioteca Nacional.

