Agenda País, miércoles 04 de marzo de 2026

9:30 a.m. Presentación Premio Mujer ENECOOP. Agora Mall.

10:00 a.m. RP FEDA Plaza Fama, SDE..

Ofrenda Floral Infotep Altar de la Patria.

4:00 p.m. Inicio Expo Pymes Banreservas. Av. Jonh F. Kennedy 45.

5:00 p.m. Conversatorio "Mujeres que deciden: justicia, política y empresa". PUCMM, SD.

Reconocimiento a dra.. Dorca Eusebio Gautreaux. Economía, UASD.

5:30 p.m. Documental por 89 años José F. Peña Gómez. UASD.

6:00 p.m. RP piloto prof. Jimmy Llibre. Av. Bolívar 968, Esperilla.

7:00 p. m. Exposición y premiación concurso de Orquídeas. Jardín Botánico Nacional.

