Actividades
Agenda País, miércoles 04 de marzo de 2026
5:30 p.m. Documental por 89 años José F. Peña Gómez. UASD.
9:30 a.m. Presentación Premio Mujer ENECOOP. Agora Mall.
10:00 a.m. RP FEDA Plaza Fama, SDE..
Ofrenda Floral Infotep Altar de la Patria.
4:00 p.m. Inicio Expo Pymes Banreservas. Av. Jonh F. Kennedy 45.
5:00 p.m. Conversatorio "Mujeres que deciden: justicia, política y empresa". PUCMM, SD.
Reconocimiento a dra.. Dorca Eusebio Gautreaux. Economía, UASD.
6:00 p.m. RP piloto prof. Jimmy Llibre. Av. Bolívar 968, Esperilla.
7:00 p. m. Exposición y premiación concurso de Orquídeas. Jardín Botánico Nacional.