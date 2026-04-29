Actividades
Agenda País, miércoles 28 de abril de 2026
10:00 a. m. Graduación del Curso de Asistente Personal para Personas con Discapacidad. Hotel Radisson, Santo Domingo.
8:30 a. m. Conferencia organizada por Banreservas. Gran Salón, Club Banreservas, av. Gregorio Luperón, casi esquina Mirador Sur.
9:00 a. m. Paro Coordinadora de los Gremios de Enfermería. Hospital Francisco Moscoso Puello.
9:30 a. m. Convocatoria a concurso para productores lecheros. Salón Aproleche. Autopista 30 de mayo, Ciudad Ganadera.
10:00 a. m. Graduación del Curso de Asistente Personal para Personas con Discapacidad. Hotel Radisson, Santo Domingo.
5:00 p. m. PCT invita al conversatorio-Panel: Situación Internacional y el Contexto de América Latina y el Caribe. Salón Pasados Presidentes CMD.
Misa Catedral Primada de América. C/Isabel La Católica. Ciudad Colonial.