Agenda País, miércoles 28 de abril de 2026

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8:30 a. m. Conferencia organizada por Banreservas. Gran Salón, Club Banreservas, av. Gregorio Luperón, casi esquina Mirador Sur.

9:00 a. m. Paro Coordinadora de los Gremios de Enfermería. Hospital Francisco Moscoso Puello.

9:30 a. m. Convocatoria a concurso para productores lecheros. Salón Aproleche. Autopista 30 de mayo, Ciudad Ganadera.

10:00 a. m. Graduación del Curso de Asistente Personal para Personas con Discapacidad. Hotel Radisson, Santo Domingo.

5:00 p. m. PCT invita al conversatorio-Panel: Situación Internacional y el Contexto de América Latina y el Caribe. Salón Pasados Presidentes CMD.

Misa Catedral Primada de América. C/Isabel La Católica. Ciudad Colonial.