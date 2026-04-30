Montecristi, Valverde y Santiago Rodríguez, en alerta roja por vaguada

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Las provincias Montecristi, Santiago Rodríguez y Valverde están en alerta roja por la incidencia de una vaguada asociada a un sistema frontal. Así lo dispuso el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El organismo puso en alerta amarilla a 12 provincias, incluyendo el Distrito Nacional, y otras nueve en verde, ante la incidencia del fenómeno atmosférico.

Las demarcaciones en alerta amarilla son María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Duarte (en especial el Bajo Yuna), Sánchez Ramírez, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, Samaná, Hato Mayor y Santo Domingo.

En verde, Monte Plata, San José de Ocoa, Peravia, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, La Romana, La Altagracia.

El COE indicó que, de acuerdo con los boletines meteorológico e hidrológico, se prevé que durante la tarde y la noche se registren acumulados de lluvias significativos sobre las citadas provincias.

Dijo que las medidas se han tomado debido a las lluvias precipitadas en los últimos cinco días y por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.