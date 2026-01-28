Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, miércoles 28 de enero de 2026

Durante las actividades pautadas para este miércoles 28 se encuentran una reunión en la sede el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). 

9:00 a. m. Acto CASC. Altar de la Patria.

9:30 a.m. Acto Minerd. C/ Mella 80, Trinitarios.

10:00 p.m RP Pro Consumidor. Sede.

Reunión PLD. Sede.

Rp. Director COE. Apec.

Rp Comerciantes chinos. Rest. Viscaya.

11:00 a.m. RP comerciantes. Club Ferreteros.

miércoles 28

5:00 a.m. Seminario Inaipi. Crowne Plaza.

7:30 p.m. RP Boonbox. R. Pastoriza 405.

