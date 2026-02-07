Actividades
Agenda País, sábado 06 de febrero de 2026
10:00 a.m. Inauguración hotel Holiday Inn by IHG. Cofresí, provincia Puerto Plata.
5:00 a. m. Carrera Benéfica 5K. Paseo Marítimo Malecón.
10:00 a.m. Asamblea Movimiento Médico Febrerista. Colegio Médico Dominicano.
Clausurarán diplomado Derecho Notarial. Colegio Notarios, Danae 12.
Domingo
9:00 a.m. Inicio diplomado sobre políticas públicas. Jurídica UASD.
Ofrenda floral por los mártires del 9 de Febrero del 1966. UASD.