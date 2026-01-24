Actividades
Agenda País, sábado 24 de enero de 2026
Durante las actividades pautadas para este sábado 24 se encuentra la inauguración de la carretera de Guardarraya en el municipio de Baitoa.
2:00 p.m. Apertura Primera copa Ramán Tallaj. Hipódromo Santo Domingo Este.
2:00 inauguración de la carretera de Guardarraya. Municipio de Baitoa.
3:15 p. m. Entrega de la carretera Bao–La Galeta, zona de influencia Central hidroeléctrica Angostura, Santiago.
5: 00 p.m. Misa en Catedral Primada.
6:00 p. m. Reunión mandatario con presidente electo de Chile. Calle José María Serra #7, Santiago.
Reunión Taller Literario César Vallejo. Facultad de Humanidades UASD.