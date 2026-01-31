Actividades
Agenda País, sábado 31 de enero de 2026
Durante las actividades pautadas para este sábado 31 se encuentran la Jornada de inclusión social. Cañada Guajimía, Herrera.
9:30 a.m. Acto del PLD por Día Juventud. Sede.
11:00 a.m. Reconocimiento a Mateo Morrison. Bibl. Nacional.
1:30 p.m. Inauguración CAASD saneamiento. Cañada Los Peralejos.
4:30 p.m. Encuentro Family Day. Smart Fit, DownTown Center SD.
Domingo
8:00 a.m. Jornada de inclusión social. Cañada Guajimía, Herrera.
10:00 a.m. Acto Fuerza del Pueblo. Embajador.
3:00 p.m. Caravana por la Patria 2026. Desde avenida del Puerto.