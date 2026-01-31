Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

Actividades

Agenda País, sábado 31 de enero de 2026

Durante las actividades pautadas para este sábado 31 se encuentran la Jornada de inclusión social. Cañada Guajimía, Herrera.

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

9:30 a.m. Acto del PLD por Día Juventud. Sede.

11:00 a.m. Reconocimiento a Mateo Morrison. Bibl. Nacional.

1:30 p.m. Inauguración CAASD saneamiento. Cañada Los Peralejos.

4:30 p.m. Encuentro Family Day. Smart Fit, DownTown Center SD.

Domingo

8:00 a.m. Jornada de inclusión social. Cañada Guajimía, Herrera.

10:00 a.m. Acto Fuerza del Pueblo. Embajador.

3:00 p.m. Caravana por la Patria 2026. Desde avenida del Puerto.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking