Actividades
Agenda País, viernes 05 de diciembre de 2025
9:00 a.m. Toma posesión jueces Tribunal Superior Electoral. Sede.
10:00 a.m. Misa gremios de enfermería. Iglesia las Mercedes.
10:30 a.m. Entrega Premios BCIE–Solidarios. Banco Central, Gascue.
11:00 a.m. Inauguración remozamiento Hospital Felipe J. Achecar. Pimentel, Duarte.
Entrega reconocimiento a David Ortiz,Mirex.
1:30 p.m. Almuerzo navideño VP Raquel Peña. Polideportivo La Vega.
7:00 p.m. Acto sindicato SNTP. Club Manlio Bobadilla, SDO.