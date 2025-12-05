Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, viernes 05 de diciembre de 2025

9:00 a.m. Toma posesión jueces Tribunal Superior Electoral. Sede.

10:00 a.m. Misa gremios de enfermería. Iglesia las Mercedes.

10:30 a.m. Entrega Premios BCIE–Solidarios. Banco Central, Gascue.

11:00 a.m. Inauguración remozamiento Hospital Felipe J. Achecar. Pimentel, Duarte.

Entrega reconocimiento a David Ortiz,Mirex.

1:30 p.m. Almuerzo navideño VP Raquel Peña. Polideportivo La Vega.

7:00 p.m. Acto sindicato SNTP. Club Manlio Bobadilla, SDO.

