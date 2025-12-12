Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad Agenda

El País

Agenda País, viernes 12 de diciembre de 2025

Agenda País

Agenda País

Hoy .
Publicado por
Hoy

Creado:

Actualizado:

9:00 a.m. Conversatorio Min. Hacienda y Economía y CFPP con Felipe Larrain. Banco Central, Gascue.

9:30 a.m. Juramentación de Luis Peña Núñez, presidencia CMD. Biblioteca Nacional .

10:00 a. m. Asamblea CONACOOP. Hotel Radisson, ens. Naco.

10:30 a.m. Graduación cadetes. Club de Oficiales Fuerza Aérea, en San Isidro

11:00 a.m. Misa acción gracias con vice Raquel Peña. Parroquia Pucmm, Santiago.

12:30 p.m. Almuerzo navideño presidente Abinader con motoconchistas. Techado de voleibol, Centro Olímpico.

6:30 p.m. Boda colectiva 2025. Iglesia Monte de Dios, av. J. F. Kennedy. ens. Kennedy.

Sobre el autor
Hoy .

Hoy

tracking