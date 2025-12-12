El País
Agenda País, viernes 12 de diciembre de 2025
9:00 a.m. Conversatorio Min. Hacienda y Economía y CFPP con Felipe Larrain. Banco Central, Gascue.
9:30 a.m. Juramentación de Luis Peña Núñez, presidencia CMD. Biblioteca Nacional .
10:00 a. m. Asamblea CONACOOP. Hotel Radisson, ens. Naco.
10:30 a.m. Graduación cadetes. Club de Oficiales Fuerza Aérea, en San Isidro
11:00 a.m. Misa acción gracias con vice Raquel Peña. Parroquia Pucmm, Santiago.
12:30 p.m. Almuerzo navideño presidente Abinader con motoconchistas. Techado de voleibol, Centro Olímpico.
6:30 p.m. Boda colectiva 2025. Iglesia Monte de Dios, av. J. F. Kennedy. ens. Kennedy.