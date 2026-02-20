Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Agenda País, viernes 20 de febrero de 2026

Socialización programa "Hambre cero". Liga Municipal Dominicana.

8:00 a.m. Jornada Salud Pública “Más Salud y Bienestar”. Escuela Máximo Gómez, c/ Santomé 110.

Acto por el mes de la Patria frente clínica Cruz Jiminián, av. José Ortega y Gasset 90, Santo Domingo.

RP Movimiento Fuerza Boschista. Jardines Casa PLD, av. Independencia.

10:00 a.m. Ofrenda floral en honor al nicaragüense Augusto Sandino. Edif. FED, UASD.

Graduación Universidad UFHEC. Recinto Las Matas, San Juan.

10:30 a. m. Socialización programa “Hambre cero”. Liga Municipal Dominicana.

3:00 p.m. Investidura Honoris Causa UNAPEC director de ONAPI, Ramón Ramos. Pabellón Fama, Centro Olímpico.

