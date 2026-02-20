Led Varela trae su nuevo show 'Popular' a Santo Domingo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El reconocido comediante venezolano Led Varela regresa a Santo Domingo para poner a reír a los dominicanos hasta más no poder, con su nuevo show de stand up titulado “Popular”, una propuesta cargada de humor inteligente y observacional.

La función tendrá lugar el próximo 21 de febrero, a las 8:00 de la noche, en el Auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, ubicado en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, bajo la producción de Covi Entertainment.

La República Dominicana forma parte de la gira internacional que actualmente realiza el humorista, presentándose ante salas llenas en importantes ciudades de América Latina y Estados Unidos, donde ha consolidado una sólida conexión con el público.

Con “Popular”, Varela ofrece un espectáculo contemporáneo, en el que aborda con su característico estilo irreverente temas como las expectativas sociales y las contradicciones cotidianas.

A lo largo de su carrera, el comediante se ha destacado con exitosos especiales de stand up como “Incorrecto”, “Felicidad”, “Orgullo Nacional” y “Locura”, que acumulan millones de visualizaciones en YouTube.

Las boletas para “Popular” están disponibles a través de www.ticketmax.com.do.