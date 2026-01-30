Actividades
Agenda País, viernes 29 de enero de 2026
Durante las actividades pautadas para este viernes 29 se encuentran un encuentro con el director del SeNaSa y autoridades de salud. Centro Juan Montalvo, C/ Juana Saltitopa.
9:00 a.m. Visita del presidente Luis Abinader al INAP. Av. Leopoldo Navarro, esq. México, Gascue.
10:00 a.m. Convocatoria a becas internacionales MECYT. Unapec, av. Máximo Gomez.
10:00 a.m. Encuentro director del SeNaSa y autoridades de salud. Centro Juan Montalvo, C/ Juana Saltitopa.
7:00 p.m. Conversatorio “La utopía de Duarte”, historiador de la Cruz. Casa Rectoría UASD, c/Las Damas.
6:00 p. m. Conferencia Andrés Fortunato Victoriá. Biblioteca Nacional, Plaza de la Cultura.