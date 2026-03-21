Bajo aguacero, servicios de Propeep impactan a cientos de personas en Villa Verde, La Romana

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La Romana.– La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep) realizó este sábado una jornada de inclusión social “Primero Tú” en el sector Villa Verde, en La Romana, donde cientos de familias recibieron servicios esenciales del Gobierno, a pesar de las condiciones climáticas adversas.

La actividad estuvo encabezada por el director de Propeep, Robert Polanco, quien destacó que esta iniciativa responde al compromiso del presidente Luis Abinader de acercar los servicios públicos a las comunidades más vulnerables del país.

Jornada de inclusión de Propeep

“Hoy estamos aquí, bajo esta copiosa e intensa lluvia que recibimos como una bendición, llevando soluciones a la gente. Esta jornada busca que los ciudadanos no tengan que trasladarse a las instituciones, sino que las instituciones vengan hacia ellos”, expresó Polanco.

Jornada de inclusión de Propeep

El funcionario explicó que, a través de estas jornadas, los comunitarios pueden acceder a afiliación al Seguro Nacional de Salud (SENASA), consultas médicas, servicios odontólogicos, entrega de medicamentos, raciones alimenticias de los Comedores Económicos, así como orientación y apoyo a embarazadas, jóvenes y personas con discapacidad, incluyendo capacitación técnica y orientación para acceso empleos, a través del Ministerio de Trabajo, entre otros servicios.

Polanco resaltó que, pese a la intensa lluvia, la masiva participación ciudadana evidencia el impacto y la confianza en estas iniciativas. “La gente sigue llegando porque reconoce el trabajo que estamos realizando junto a las demás instituciones del Estado”, afirmó.

Jornada de inclusión de Propeep

Asimismo, anunció la continuidad de los programas en la provincia, incluyendo los Paseos de los Colores y el respaldo a emprendedores locales. También informó sobre la restauración de un mural vandalizado en la comunidad, como parte del compromiso de preservar los valores culturales y sociales.

De su lado, el alcalde de La Romana, Eduardo Kelly Metivier, valoró el esfuerzo de Propeep y el impacto directo de estas jornadas en la población.

Jornada de inclusión de Propeep

“Aun bajo la lluvia, aquí estamos firmes, recibiendo los servicios que brinda Propeep, lo que demuestra el compromiso de nuestra gente y de este equipo de trabajo con las comunidades”, expresó el edil.

Destacó además la cercanía del director Robert Polanco con la gente, señalando que “en un día como hoy pudo quedarse en su casa, pero decidió estar aquí, compartiendo con los moradores de Villa Verde”.

Jornada de inclusión de Propeep

El alcalde también reconoció la visión del presidente Luis Abinader de descentralizar los servicios públicos, indicando que estas jornadas, que antes se concentraban en Santo Domingo, ahora llegan de manera periódica a La Romana, beneficiando directamente a sus habitantes.

La jornada contó con la participación de la gobernadora Civil, Ivelisse Méndez; representantes de diversas instituciones gubernamentales locales, líderes comunitarios y decenas de ciudadanos que acudieron en busca de los servicios ofrecidos.