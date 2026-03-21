Tiroteo en Santiago: mueren dos hombres y un tercero queda herido tras presunto intento de asalto

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Santiago de los Caballeros.- La Policía Nacional investiga un hecho ocurrido la noche del viernes en el sector Fondo de la Botella, en Santiago Oeste (Cienfuegos), donde dos hombres resultaron muertos y un hombre herido durante un enfrentamiento a tiros con otros individuos, quienes se encuentran prófugos.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Frailyn Manuel de Jesús León, alias “Gordo”, de 19 años, y Alberto Amaury López, alias “Chapo”, de 25, quienes fallecieron a causa de heridas de bala, según certificó el médico legista actuante.

En el mismo incidente resultó herido Juan José García Ventura, de 43 años, quien presenta una herida de proyectil en el hombro izquierdo y recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo alrededor de las 11:20 de la noche del 20 de marzo, cuando los hoy occisos se presentaron a bordo de una motocicleta y, presuntamente, intentaron despojar de sus pertenencias a Raími de Jesús Brito Parra, alias “Gordo Baba”, y a un individuo identificado solo como Miguel y/o Yeison.

En esas circunstancias, se originó un intercambio de disparos entre ambas partes, resultando heridos los dos presuntos atacantes, quienes posteriormente fallecieron, mientras que el ciudadano herido habría sido impactado de manera colateral al intentar resguardarse.

Las autoridades informaron que Brito Parra y su acompañante emprendieron la huida tras el hecho, por lo que son activamente buscados.

En la escena, miembros de la Policía Científica recolectaron ocho casquillos calibre 9 milímetros, además de ocupar la motocicleta utilizada por los hoy occisos y un teléfono celular, evidencias que se encuentran bajo custodia.

Asimismo, dos personas fueron detenidas para fines de investigación, mientras que las autoridades profundizan las indagatorias para esclarecer las circunstancias del suceso.

Las investigaciones preliminares indican que entre los involucrados (occisos y prófugos) existían rencillas personales previas.

Los cadáveres fueron trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los procedimientos correspondientes.

La Policía Nacional informó que el caso continúa bajo investigación.