"Un actor clave en la distribución": arrestan a dominicano con 50 mil dosis de éxtasis en Paraguay

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Las autoridades paraguayas incautaron más de 50.000 dosis de éxtasis a un dominicano que transportaba el estupefaciente en una maleta y que presumen iba a ser distribuida en el departamento Central, informó este sábado la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en Paraguay.

La agencia antidrogas realizó un operativo en una carretera del centro del país, en el límite entre las ciudad de Villa Elisa y Fernando de la Mora, donde fue interceptado un joven de 32 años que se movilizaba en una motocicleta con el cargamento, indicó la Senad en un comunicado.

El joven dominicano pero que reside en Paraguay hace seis años, es considerado "un actor clave en la distribución de drogas sintéticas en el departamento Central", en especial, en eventos, conciertos y actividades con alta concurrencia de jóvenes, señaló la fuente.

En el interior de la maleta, los agentes hallaron "50.000 pastillas de éxtasis equivalentes a unos 25 kilos de la sustancia".

La droga estaba en maletas.

La Senad consideró la incautación como un "golpe significativo a las redes de microtráfico" que distribuyen la droga en entornos urbanos, al señalar que el valor del cargamento superaría los 5.000 millones de guaraníes (unos 765.546 dólares).

El detenido y las evidencias fueron trasladados a una base de operaciones de la Senad, donde se inició el proceso de verificación, conteo y análisis de las sustancias incautadas, dijo la entidad