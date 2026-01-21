Alcalde denuncia atropello policial

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Licey al Medio, Santiago.- Como “autoritaria, arrogante e irrespetuosa”, calificó el alcalde de este municipio, la actitud de un oficial de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, al irrumpir en un evento cultural y recreativo de carácter oficial organizado por el cabildo, para el sano esparcimiento de la comunidad.

El alcalde Domingo Almonte denunció que el agente de alto rango, de quien no reveló la identidad, acudió al lugar aproximadamente a las 11:00 de la noche del sábado 17 de enero, de forma “intimidante, desafiante” y que atropelló a la autoridad civil municipal.

Durante una rueda de prensa, Almonte explicó que la actividad se desarrollaba en un ambiente de tranquilidad y organización, la cual estaba programada para concluir a las 12:00 de la medianoche, conforme a la programación y autorizaciones previamente establecidas.

No obstante, indicó que la autoridad policial ordenó de manara arbitraria apagar la música de manera inmediata, con los artistas aún en tarima, alegando que “las reglas las colocaba él”.