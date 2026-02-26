Descongestionar los centros del tercer nivel es prioridad del SNS

Publicado por Odalis Mejía Creado: Actualizado:

El doctor Julio Landrón, director Ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) manifestó que una de sus tareas primordiales es descongestionar los hospitales de segundo y tercer nivel para lo cual la atención primera tendrá un apoyo preponderante en este año.

Y aunque reconoció que no se trata de una tema nuevo, en esta ocasión se ha decidido que los recursos que se destinaban para la parte privada del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) serán destinados a mejorar los centros de primer nivel y que la asistencia será a través del SNS.

Landrón también admitió que los problemas del SNS tienen que ver con presupuesto, el cual este año es de RD$76,443 millones. No obstante, señaló que la construcción y remozamiento de 87 hospitales representan una inversión importante de recursos y que una vez concluidos podrían ser asignados para las actividades operativas.

El funcionario abordó este y otros temas durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio donde estuvo acompañado de José Joaquín Puello, director de la Ciudad Sanitaria Dr. Luis E. Aybar, Teresa Dhamelisse Then Vanderhorst, del Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, Mabel Jones Luciano, del Infantil Dr. Robert Reid Cabral, José Cipriano Ortiz García, director Materno Infantil y Adolescentes (SNS) y Omar José García Castillo de Medicamentos e Insumos (SNS).

Landrón indicó que más del 60% de los pacientes que van a consultas en hospitales del tercer nivel pueden atenderse en el nivel primario porque son afecciones sencillas. "Usted por un dolor lumbar, una fiebre o una gripe no puede ir a un hospital de tercer nivel, debe resolver esa situación en su entorno, en la comunidad", expresó.

Reconoció que el financiamiento de la atención primaria es costoso, pero es realmente lo que garantiza la prevención y control de enfermedades, así como disminuir la presión hospitalaria y un servicio más digno.

Señaló que han rescatado cerca de 700 centros de primer nivel en los últimos cinco años, de los 1,700 que hay en sentido general.

Agregó que trabajan con SeNaSa y otros actores para que la cápita sea aumentada en el primer nivel y la atención sea sostenible.

Dijo que el SNS ha dado pasos gigantes en estos cinco años y el presidente Luis Abinader ha saldado una deuda histórica en el sector salud. Aseguró que ya no existe lo que antes se veía de que al paciente le decían: "ve compra un suero, una jeringa”, ya que eso desapareció en todos los hospitales. Aunque reconoció que ocasiones algunos centros se congestionan, por lo que trabajan de forma coordinada los referimientos.

Explicó que se estará haciendo una intervención multidisciplinaria y la instauración de programas preventivos de medicamentos y vitaminas para embarazadas. Además que será ampliado el servicio en salud mental que está en 24 hospitales con 187 camas.

Landrón destacó la reducción de algunos indicadores de mortalidad materna e infantil, embarazo en adolescente, así como la mejora de los servicios en sentido general.Al respecto, Ortíz informó que los embarazos en adolescente se redujeron en 10,000 en cinco años gracias al aumento de 18 a 39 unidades de atención integral enfocadas en promover el retardo del inicio de las relaciones sexuales y la planificación familiar.

En tanto Castillo explicó que por primera vez existen guías fármaco terapéuticas elaboradas por especialistas de cada hospital. Destacó que el presupuesto para medicamentos fue incrementado de 1,600 millones a 3,200 millones, luego de 15 años sin incrementos.

Informó además que existe un sistema único de medicamentos e insumos que permite manejar las entradas y salidas mediante una plataforma y a partir de una prescripción validada previamente.

Este sistema actualmente se encuentra en 65 hospitales y la idea llevarlo a los 201 hospitales. Esto ha permitido un ahorro en gasto de medicamento y una racionalización de su uso.

Mientras que las doctoras Then y Jones explicaron que los centros pediátricos que dirigen cuentan con unidades para adolescentes y de salud mental, tras revelar que reciben niños con problemas de consumo de sustancias y problemas psicológicos o psiquiátricos o que están en situación de abandono.

De su lado el doctor Puello resaltó que hoy en día la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar recibe entre 5 a 6 mil personas al día entre pacientes y visitantes y que se espera podría llegar a 10 mil cuando se aperture el área de cirugía. Adelantó que el gobierno tiene previsto intervenir el entorno para sanearlo, pues se encuentra en medio de sectores con saneamiento precario.