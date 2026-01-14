¿Quién maneja las finanzas en la la Arquidiócesis de Santo Domingo?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, destacó la importancia de la organización administrativa para garantizar una gobernanza eficiente en la Iglesia, durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio.

Explicó que, además de la labor pastoral, la arquidiócesis cuenta con una estructura administrativa sólida que permite manejar con transparencia los recursos y proyectos.

Administración y finanzas

El Vicario de Administración, actualmente el Padre Gerardo Ramírez, funge como un “ministro de finanzas” encargado de la gestión económica de la arquidiócesis.

Ramírez trabaja junto a un equipo especializado que diseña planes administrativos y coordina la ejecución de proyectos financieros.

La gestión se complementa con un Consejo Económico integrado por laicos y empresarios con experiencia en administración, quienes asesoran y supervisan las decisiones económicas.

Inventario y transparencia

Monseñor Morel Diplán señaló que, a su llegada hace dos meses, inició un levantamiento e inventario de los bienes y recursos de la arquidiócesis, con el objetivo de conocer la realidad administrativa y garantizar un manejo ordenado.

“Cuando uno llega a un lugar, lo primero que tiene que hacer es abrir aquello que recibe. Desde un inventario y todo lo que hay en la diócesis, yo tengo que conocerlo, y en eso estamos”, afirmó.

Gobernanza compartida

El Arzobispo Coadjutor subrayó que la administración de la arquidiócesis no recae únicamente en su figura, sino en un trabajo conjunto con vicarios y laicos, lo que asegura eficiencia y participación en la gestión de los recursos de la Iglesia.