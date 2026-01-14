Iglesia Católica Dominicana enfrenta baja en vocaciones sacerdotales: ¿Qué pasa con el relevo?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Arzobispo Coadjutor de la Arquidiócesis Metropolitana de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, expresó su preocupación por la disminución en el número de jóvenes que ingresan al seminario, durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo Corripio.

El prelado señaló que en años anteriores la Iglesia contaba con alrededor de 60 seminaristas, mientras que actualmente la cifra oscila entre 30 y 40 jóvenes en formación sacerdotal, lo que representa una reducción significativa.

“La preocupación nuestra es la cantidad de jóvenes que entran al seminario. Anteriormente el número era mayor, ahora ha disminuido. Se nota”, manifestó Monseñor Morel Diplán.

El Arzobispo Coadjutor atribuyó esta baja a factores sociales y familiares, como la disminución en el número de hijos por familia, las nuevas dinámicas sociales y las diversas situaciones que influyen en las decisiones de los jóvenes.

Asimismo, destacó que las “provocaciones” y retos actuales de la sociedad representan un desafío para la vocación sacerdotal, lo que obliga a la Iglesia a redoblar esfuerzos en la promoción y acompañamiento de las vocaciones.