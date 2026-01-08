Protestarán contra fusión Minerd-Mescyt

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte y el Frente Universitario Renovador FUR convocaron ayer a participar en una protesta que se realizará hoy jueves 8 de enero a las 4:00 de la tarde contra la fusión del Ministerio de Educación (Minerd) y Educación Superior de Ciencias y Tecnología (Mescyt). La cita está convocada en el Parque Independencia.

Ambas organizaciones califican como improcedente la propuesta de fusión entre el Minerd y MESCyT al considerar que la medida afectaría negativamente el sistema educativo nacional y desviaría recursos destinados a la educación preuniversitaria.

Por medio de un comunicado de prensa enviado a los medios ayer, dejaron en claro que la unión de ambas entidades educativas constituye un proyecto peligroso, contrario a los intereses de la comunidad universitaria y del sistema educativo dominicano.

Advirtieron que ese plan, presentado como una supuesta racionalización del Estado, también podría convertirse en un instrumento para el despojo de la autonomía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Afirman que la autonomía universitaria, consagrada en el Estatuto Orgánico y en la propia Constitución, es una conquista histórica del pueblo dominicano y colocar toda la política educativa bajo un solo mando ministerial abriría las puertas a una injerencia directa sobre la vida interna de la Primada de América, limitando su capacidad de autogobierno, planificación académica y gestión presupuestaria.

En la convocatoria también participarán, según establecieron los promotores, miembros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UASD (ODPP-UASD) así otros sectores educativos.