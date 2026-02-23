Violencia en las aulas: ADP exige sanción ejemplar tras agresión a docente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a través de su área jurídica, brinda apoyo y acompañamiento legal permanente al docente Naony Anderson Solano, quien fue víctima de una agresión por parte de estudiantes en el Liceo Juan Pablo Duarte, ubicado en el sector Villa Consuelo.

El gremio, en coordinación con la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, encabezó este sábado las gestiones legales ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes en procura de una sanción ejemplar por la agresión contra el maestro de idiomas del nivel secundario.

Durante la audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción, la jueza decidió aplazar el proceso para el jueves 26 de febrero a las 10:00 a.m., acogiendo el pedimento de la defensa, que solicitó más tiempo para estudiar el expediente acusatorio.

Como parte del proceso, la Consultoría Jurídica de la ADP presentó una querella formal acompañada de los elementos de prueba correspondientes, con el objetivo de que se establezcan responsabilidades por el acto de violencia que afectó la integridad física del educador. Desde que ocurrió el hecho, el área legal del gremio ha asistido al profesor Solano en cada etapa ante las autoridades competentes.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, condenó enérgicamente el incidente y calificó como inaceptable la agresión contra el docente, al tiempo que llamó a las autoridades a actuar con firmeza.

“No podemos permitir que la violencia se imponga en nuestras escuelas. Condenamos este hecho y exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el respeto hacia nuestros docentes”, expresó Hidalgo.

Asimismo, reiteró su llamado al Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para reforzar los protocolos de seguridad y convivencia escolar en los centros educativos públicos, tras advertir que la violencia contra docentes no puede normalizarse.

Representantes de la seccional Distrito Nacional Norte de la ADP, encabezada por su presidente, José Luis García Brito, han acompañado al profesor en las diligencias realizadas ante las instancias educativas y el Ministerio Público, reafirmando el compromiso del gremio con la defensa del magisterio.