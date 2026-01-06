Educación adeuda licencias de maternidad en Tenares

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

La Seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) en Tenares denunció la situación por la que atraviesan cientos de maestras, ante el incumplimiento de pago de las licencias por maternidad por parte del Ministerio de Educación (Minerd), durante el 2025.

La denuncia fue hecha por el presidente del gremio, Emmanuel Hernández, quien dijo que desde enero del pasado año el Minerd no ha desembolsado las licencias de maternidad de las docentes.

Tras hacer la denuncia, advirtió que la estabilidad del presente ciclo educativo depende exclusivamente de la respuesta del Ministerio de Educación, ante la demanda de que se haga el pago a las docentes, ya que el magisterio no permanecerá de brazos cruzados ante ese atropello a la dignidad de la mujer trabajadora y un incumplimiento de la Ley General de Educación.

“La ADP exige al Ministro de Educación el pago inmediato de todos los retroactivos adeudados y la regularización del proceso de licencias para evitar que esta situación se prolongue en el presente año”, manifestó.

Expresó que si bien la ADP tiene la disposición de que este año reinicie con normalidad, la paz laboral está condicionada al cumplimiento de los compromisos adeudados.

“Queremos dejar claro que el Minerd es el único responsable de que esto sea posible. Si no se hace efectivo el pago de estas licencias a la mayor brevedad, no nos dejarán otro camino que lanzarnos a las calles. Abarrotaremos las vías públicas en movilizaciones masivas, hasta que se respete el derecho de nuestras compañeras”, enfatizó.

Se quejó de que la omisión administrativa ha forzado a cientos de maestras a costear de sus recursos económicos a los sustitutos que cubren sus ausencias, bajo la promesa de un reembolso que no llega.

“Es inaudito que las maestras tengan que cubrir las faltas del ministerio. Son cientos de madres que en un momento de vulnerabilidad y gastos familiares elevados, deben invertir un dinero que no tienen para que el sistema educativo no se detenga, asumiendo una responsabilidad que le corresponde estrictamente al Estado”, puntualizó.

Cuestionó, a raíz de la situación, la solvencia y la gestión de las actuales autoridades educativas. Agregó que ese retraso de un año completo evidencia una crisis profunda en la institución.