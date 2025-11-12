“A todos nos preocupó”, Eduardo (Yayo) Sanz Lovaton habla sobre el apagón nacional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director general de Aduanas, Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, expresó este miércoles su solidaridad y empatía con la población dominicana tras el apagón nacional que afectó gran parte del territorio.

Sanz Lovatón reconoció la inquietud generada por la interrupción eléctrica, señalando que “a todos nos preocupó” la situación.

El funcionario destacó que el ministro de la Presidencia, Joel Santos, ofreció una explicación técnica y profunda sobre la interrupción eléctrica , la cual —dijo— representa la posición oficial del Gobierno.

“Yo tengo un sentimiento de empatía con la población dominicana, por algo que a todos nos preocupó. Y me quiero referir a la explicación que dio Joel; no soy un técnico en la materia. Joel ya habló por el Gobierno dominicano en cuanto a eso”, expresó el titular de Aduanas.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio.