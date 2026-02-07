Familia dice Rafael Solano responderá en su momento

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

En medio del debate que ha surgido sobre la autoría de la canción “Por Amor” del maestro Rafael Solano, el periódico Hoy intentó obtener la versión del autor y/o de su entorno familiar.

Una persona vinculada al laureado músico de 94 años, informó que por el momento no va ofrecer declaraciones sobre el tema. Ya le ganó un demanda por difamación e injuria al finado comentarista Alvaro Arvelo por difundir esa versión sin poder demostrarla, con beneficio de RD$1.5 millones. La polémica se reactiva tras las recientes declaraciones del investigador español, José María Paz Gago, quien sostiene que la canción "Por Amor" pertenece a otro autor. Según Diario Libre, el investigador en propiedad intelectual ingresó a la Academia de Ciencias de la República Dominicana recientemente con una investigación en la que afirma que la autoría de las letras de “Por amor” es del compositor Manuel Troncoso (1927-2012).

En la disertación del escritor, denominada “Por amor, luces y sombras sobre la propiedad intelectual de una canción dominicana y universal”, realizó un análisis literario, semiótico y simbólico de la emblemática canción “Por amor”,

“Por Amor” es una de las canciones más famosas escritas por un dominicano, su autoría oficial está registrada a nombre del maestro Rafael Solano.