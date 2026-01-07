Con Antoliano Peralta Romero, Ministerio de Justicia vuelve a la palestra en República Dominicana

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

El primer decreto del presidente Luis Abinader del año 2026 destapó un tema que desde hace varios meses estaba en la sombra: el Ministerio de Justicia. Y es que el mandatario designó a Antoliano Peralta Romero, antes consultor jurídico del Poder Ejecutivo, como ministro de la cartera, lo que vuelve el tema a la palestra.

El presidente Luis Abinader saluda a uno de los asistentes a la juramentación de Peralta Romero y Subero Isa, como ministro de Justicia y consultor jurídico del Poder Ejecutivo, respectivamente.

A finales de octubre del año 2022, Abinader anunció que la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo había trabajado ya en un proyecto de ley para la creación de ese nuevo organismo estatal.

Dijo que el proceso incluía intercambios y consultas con entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica, como la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), para ser presentado al Congreso Nacional. Y, en efecto, en julio de 2025 el Senado aprobó, en segunda lectura y con modificaciones, la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia.

El Senado aprobó la iniciativa en segunda lectura en julio del 2025.

Posteriormente, en agosto, Abinader indicó que la creación del Ministerio “será un proceso gradual, de aquí hasta enero (2026), porque hay que ir también con el presupuesto complementario, pasando parte de las funciones. Una de las que debería estar en proceso de independizarse es la de Prisiones… Es un proceso administrativo que irá pasando de aquí a enero. Incluso, ya tenemos el edificio donde va a operar el Ministerio de Justicia”.

El Ministerio de Justicia formó parte de la estructura estatal dominicana durante los primeros 120 años de la República, con breves períodos de interrupción, desde la proclamación de la Constitución de San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, hasta la promulgación de la Ley 485, del 10 de noviembre de 1964, que suprimió la Secretaría de Estado de Justicia y pasó sus atribuciones a la Procuraduría General de la República.

Constitución dominicana 1844. (Fuente externa).

Al respecto, el periódico Hoy consultó a varios expertos para conocer su parecer y saber, además, cómo valoran la designación de Peralta Romero como titular de Justicia.

El veterano abogado Carlos Salcedo dijo: “Antoliano Peralta tiene experiencia de Estado, es un jurista experimentado, con conocimiento del sistema judicial y sus necesidades, compromiso con el respeto a los derechos humanos y una hoja de servicios públicos y privados marcada por la ética a toda prueba. Enfrenta el reto de dar identidad a una institución nueva. Su desafío será construir un Ministerio de Justicia que no invada competencias ajenas ni reproduzca lógicas de control político, y que genere los cambios necesarios en el sistema penitenciario para su debida humanización”.

Jurista Carlos Salcedo.

El también togado Miguel Valerio señaló sobre el particular: “El Ministerio de Justicia, después de la reforma constitucional del año 2024, en la que se limitaron los poderes del Ministerio Público a la política de persecución de delitos, necesitaba una institución dedicada a la elaboración de política criminal, que a la vez se encargara de la política penitenciaria como parte de esa política, por lo que se hacía necesario este Ministerio”. Y añadió sobre la designación de Peralta Romero: “El doctor tenía tiempo liderando ese proyecto de ley por parte del Ejecutivo, por lo que es normal que dirija esa institución para su desarrollo”.

Miguel Valerio.

En tanto, el catedrático y politólogo Luis González consideró: “El Ministerio de Justicia de la República Dominicana viene desde la primera Constitución (…). Es bueno destacar que la mayoría de los países de América Latina ya tienen su Ministerio de Justicia: Argentina, Chile, México, Perú, Bolivia… La República Dominicana tiene un año para comenzar a funcionar correctamente. Sobre Antoliano Peralta, creo que es un hombre serio y recto, y que, para ser el primero como ministro de Justicia, gana el país. Era necesario para que la Procuraduría General de la República se enfoque. Es un gran avance para la República Dominicana y una gran iniciativa del presidente Luis Abinader”.

Luis González.

Las atribuciones, según la normativa

En la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia se destaca el artículo 6, que establece al Ministerio de Justicia como órgano responsable de la planificación, dirección, coordinación y ejecución de las atribuciones delegadas por la Constitución. Tendrá a su cargo la formulación de políticas contra la criminalidad, la representación judicial y extrajudicial del Estado, la colaboración con el sistema judicial, la coordinación del Sistema Nacional de Derechos Humanos, los asuntos registrales y el sistema penitenciario y correccional.

Es una pieza fundamental

Durante su juramentación, Peralta Romero destacó que el Ministerio de Justicia constituye una pieza fundamental dentro del sistema de separación de poderes en la República Dominicana, al asumir funciones que, conforme a la Constitución y las leyes, corresponden al Poder Ejecutivo y que históricamente estuvieron vinculadas al Poder Judicial.

Antoliano Peralta Romero se convierte en el primer ministro de Justicia de República Dominicana.

Explicó que el Ministerio de Justicia nació con la República y que, por razones históricas, fue disuelto por última vez durante el período de gobierno conocido como el Triunvirato, por lo que su restablecimiento responde a un anhelo largamente esperado por la sociedad dominicana.

Lo que falta

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no ha ofrecido detalles respecto a la composición del personal del Ministerio de Justicia, quiénes acompañarán a Peralta Romero, dónde exactamente estará ubicado ni cuáles son las atribuciones que la Procuraduría pasará a esa nueva cartera, entre otras inquietudes que se plantea la población.

Luis Abinader, Peralta Romero y Subero Isa.

En la posición que deja Peralta Romero estará el experimentado jurista Jorge Subero Isa, quien desde ahora se desempeñará como consultor jurídico del Poder Ejecutivo.