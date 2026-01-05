¿Quién es Jorge Subero Isa, el nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader designó mediante decreto 1-26 la designación de Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en sustitución de Antoliano Peralta Romero, quien ahora se desempeñará como ministro de Justicia.

Con esta disposición, el mandatario coloca al frente de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a una figura de amplia trayectoria y reconocido prestigio, responsable de brindar asesoría legal directa a la Presidencia y de garantizar la coherencia constitucional y normativa de las decisiones gubernamentales.

¿Quién es Jorge Subero Isa?

Jorge Subero Isa cuenta con una destacada carrera en la vida institucional del país.

Se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial. Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.

El decreto también dispone la designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia, en el marco de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025.

Con este nombramiento, el Gobierno avanza en la consolidación de esta nueva cartera, llamada a desempeñar un rol clave en la coordinación del sistema de justicia y en el fortalecimiento del Estado de derecho.