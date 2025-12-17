Anuncian donaciones para niños en situación de vulnerabilidad

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Fundación Buenas Obras (FUNBUENAS) que dirige el veterano comunicador Félix Victorino, en aras de reafirmar su compromiso con la solidaridad y la inclusión social anuncia el inicio de una amplia jornada nacional de donaciones destinada a beneficiar a miles de familias y niños en condición de vulnerabilidad en distintos puntos del país.

Esta noble iniciativa dará inicio el 20 de diciembre en Guaricanos, donde FUNBUENAS realizará una entrega masiva de donaciones a niños y familias de escasos recursos, llevando esperanza y alivio en una de las épocas más sensibles del año.

La segunda jornada está programada para el 24 de enero en San Pedro de Macorís, como parte de un plan de acción continuo orientado a impactar positivamente a sectores históricamente desatendidos.

Las donaciones incluyen artículos esenciales para el hogar, kits escolares, raciones alimenticias, juguetes, utilería deportiva y otros aportes destinados a mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas.

A través de estas acciones, FUNBUENAS consolida su labor benéfica enfocada en la asistencia social, la protección de la niñez y el fortalecimiento comunitario, promoviendo valores de solidaridad, amor al prójimo y responsabilidad social.

La Fundación Buenas Obras hizo un llamado a la sociedad, al sector empresarial y a las autoridades a sumarse a estas causas solidarias, destacando que el trabajo conjunto es clave para construir un país más justo y humano.

Con estas jornadas, FUNBUENAS continúa dejando huellas de esperanza en todo el territorio nacional, reafirmando su misión de servir con transparencia, vocación y compromiso social.

El presidente de FUNBUENAS, Félix Victorino, señaló que estas jornadas surges del firme compromiso de la institución con las comunidades más necesitadas, reafirmando la misión de la fundación de estar presente donde existan necesidades sociales urgentes.

Para el 2026 Funbuenas desarrollará múltiples programas de impacto social a nivel nacional, centrados en la asistencia comunitaria, apoyo a la niñez, ayudas humanitarias y respaldo a familias que viven en condiciones de vulnerabilidad, expresó Victorino quien reitera el compromiso de su organización de constituirse en puente solidario entre los más necesitados y cualquier individuo de buena voluntad dispuesto a ayudar.

Para contactar al equipo de FUNBUENAS los interesados pueden comunicarse a través del teléfono 809-962-9260