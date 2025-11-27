Apagón nacional: varias líneas se dispararon sin que debieran hacerlo, según informe

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Al menos cuatro líneas de transmisión se desconectaron sin que debieran hacerlo durante el apagón nacional del martes 11 de noviembre, según el informe del Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (OC-SENI).

De acuerdo con el documento, la línea de 138 kV Coastal–La Romana registró una supuesta falla trifásica a 84.1 km del punto de medición, equivalente al 420.1 % de su longitud protegida.

El informe señala que “el comportamiento del campo de línea 138 kV Coastal – La Romana se considera incorrecto, ya que no debió disparar en tiempo de primera zona (t ≤ 300 ms) para la distancia a la cual percibió la falla”.

Un comportamiento similar se observó en la línea 138 kV Boca Chica–SPM 2, que detectó una falla a 54.7 km, equivalente al 169.4 % de su longitud protegida. A pesar de abrir en 338 milisegundos, el organismo concluye que “no debió disparar en tiempo de segunda zona (300 ms ≥ t ≤ 600 ms)” y que debió esperar el tiempo correspondiente a la tercera zona.

Otro caso fue la línea 138 kV El Soco–Hato Mayor 2, que percibió la falla hacia atrás, con una distancia estimada de -15 km.

Asimismo, el informe indica fallas de coordinación en el campo de línea 138 kV San Pedro Bioenergy–SPM. Esta protección actuó en tiempo de tercera zona (t ≥ 600 ms), cuando debió hacerlo en segunda. El documento señala que esta “mala actuación permitió la propagación de la falla” y ocasionó que otras líneas: CIP–La Luisa–SPM 2, Guerra (Cabreto)–SPM 2 y Juan Dolio–SPM 2, dispararan también en zona 3, lo que provocó la pérdida de tensión en la barra 138 kV SPM 2.

Como consecuencia de esta pérdida de tensión, varias plantas generadoras salieron del sistema, entre ellas CESPM 1 (77.13 MW), CESPM 2 (78.91 MW), CESPM 3 (76.84 MW) y San Pedro Bio-Energy (22.28 MW), para un total de 255.16 MW adicionales desconectados.