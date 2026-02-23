Apagón en República Dominicana: Restablecen cerca del 30 % del suministro

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Al corte de las 3:00 de la tarde, se había logrado restablecer cerca del 30 % del suministro eléctrico en la República Dominicana, luego del apagón masivo que afectó a gran parte del territorio nacional desde tempranas horas de este lunes.

La información fue ofrecida por Joel Adrián Santos Echavarría, ministro de Energía y Minas, quien indicó que, de manera preliminar, la falla mayor en el Sistema Eléctrico Nacional (SENI) inició con un disparo del interruptor de la línea de 138 kilovoltios (kV) Hainamosa–Villa Duarte.

"Debemos decir que, a pocas horas del evento, tenemos abastecido cerca del 30 % del total del sistema y continuaremos en este proceso avanzado. Hay que decir que los primeros pasos son siempre los más difíciles; a mayor rapidez será integrando el resto del país", declaró el funcionario.

Señaló que los servicios esenciales como hospitales, sistema de agua potable, aeropuertos y el transporte urbano en general, en su gran mayoría, han funcionado con bastante regularidad con sus sistemas de respaldo. “De hecho, también debo agregar que el sistema de semáforos del país ha funcionado con gran regularidad”, enfatizó Santos.

De igual forma, subrayó que el principal objetivo es restablecer completamente el servicio, para posteriormente realizar una investigación detallada sobre las causas principales de esta situación.

“Las causas técnicas requieren de una investigación; ya nos estamos moviendo en ese sentido. Pero claramente nuestro trabajo está orientado primero en restablecer el servicio, que es nuestra prioridad”, dijo.

Además, garantizó que en las próximas horas se irán dando a conocer para que la población tenga toda la información a medida que el sistema se vaya restableciendo.