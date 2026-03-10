Seguirá
Aplazan para el 16 de marzo audiencia del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio
En la audiencia fueron escuchados varios testigos, entre ellos padres de niños relacionados con el caso y el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública.
La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional aplazó para el 16 de marzo la audiencia en el proceso que se le sigue a Elizabeth Silverio, quien enfrenta señalamientos por presunto ejercicio ilegal de la Mdicina.
Este proceso se lleva a cabo luego de que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anulara la sentencia previa que había condenado a Silverio a siete años de prisión, lo que dio paso a la celebración de un nuevo juicio en su contra.
Previamente, el abogado Waldo Paulino, representante legal de Silverio, aseguró este lunes que demostrará total y cabalmente ante el tribunal la inocencia de su defendida en el nuevo juicio.
“Vamos a demostrar total y cabalmente la inocencia de Elizabeth Silverio Silien”, expresó Paulino.
Asimismo el jurista indicó, que la defensa presentará como testigo a la periodista Nuria Piera, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se realizó el reportaje que expuso el caso.
“Vamos a tener a nuestra testigo estrella, que es la ciudadana Nuria Piera, para demostrar cómo fue que ella ingresó al centro de Elizabeth Silverio, quién le dio la autorización y por qué hizo ese reportaje que consideramos mal instrumentado”, manifestó.