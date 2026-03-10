Aplazan para el 16 de marzo audiencia del nuevo juicio contra Elizabeth Silverio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Novena Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional aplazó para el 16 de marzo la audiencia en el proceso que se le sigue a Elizabeth Silverio, quien enfrenta señalamientos por presunto ejercicio ilegal de la Mdicina.

En la audiencia fueron escuchados varios testigos, entre ellos padres de niños relacionados con el caso y el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública.

Este proceso se lleva a cabo luego de que la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional anulara la sentencia previa que había condenado a Silverio a siete años de prisión, lo que dio paso a la celebración de un nuevo juicio en su contra.

Previamente, el abogado Waldo Paulino, representante legal de Silverio, aseguró este lunes que demostrará total y cabalmente ante el tribunal la inocencia de su defendida en el nuevo juicio.

“Vamos a demostrar total y cabalmente la inocencia de Elizabeth Silverio Silien”, expresó Paulino.

Asimismo el jurista indicó, que la defensa presentará como testigo a la periodista Nuria Piera, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en que se realizó el reportaje que expuso el caso.

“Vamos a tener a nuestra testigo estrella, que es la ciudadana Nuria Piera, para demostrar cómo fue que ella ingresó al centro de Elizabeth Silverio, quién le dio la autorización y por qué hizo ese reportaje que consideramos mal instrumentado”, manifestó.