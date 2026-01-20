Aplazan audiencia en la que Hazim y otros imputados buscaban su liberación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Corte de Apelación del Distrito Nacional aplazó este martes el conocimiento de la audiencia en la que el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, y los demás imputados en la Operación Cobra procuraban que se les variara la medida de coerción que los mantiene en prisión desde el 14 de diciembre pasado, a fin de obtener su libertad condicionada.

Según lo indicado, la nueva audiencia fue fijada para el 3 de febrero, a las 9:00 de la mañana, en la segunda sala de la Corte que funciona en el edificio del Tribunal de Tierras, sito en la esquina que forman las avenidas Jiménez Moya esquina avenida Independencia de esta capital.

Hazim, Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Ala SPeakler Mateo y Ada Ledesma, buscan que que la prisión preventiva que por 18 meses le impuso el juez de Atención Permanente Rigoberto Sena, le sea variada por arresto domiciliario al igual que se hizo con los también imputados Eduardo Read Estrella, Heidi Pineda y Cinti Acosta Sención, por haber colaborado con el Ministerio Público.

El doctor Hazim y los demás imputados varones que lo acompañan se encentran recluidos en la penitenciaría Las Parras, en las llamadas celdas de Reflexión.

Mientras que Cinti fue enviada al centro de corrección y rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.