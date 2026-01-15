Audiencia de apelación por caso de corrupción en Senasa fijada para el 20 de enero

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional fijó para el martes 20 de enero, a las 10:00 de la mañana, la audiencia para conocer los recursos de apelación presentados por Santiago Hazim y otras seis personas implicadas en el caso de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), contra la decisión que les impuso 18 meses de prisión preventiva.

El tribunal de alzada ordenó a la secretaría notificar a las partes el auto de fijación de audiencia, luego de declarar admisibles los recursos interpuestos por los abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros, quienes manifestaron inconformidad con la medida dictada.

Los imputados buscan que la Corte revoque la decisión del juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, que dispuso su envío al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y a la cárcel de Najayo Mujeres, además de declarar el caso como complejo.

Entre los detenidos figuran:

Santiago Hazim, exdirector del Senasa

Rafael Luis Martínez Hazim

Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero

Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico

Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud

Ramón Alan Speakler Mateo

Ada Ledesma Ubiera

Asimismo, para esa misma fecha la Corte conocerá el recurso de apelación presentado por el abogado Miguel Surún Hernández contra las medidas impuestas a Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes actualmente cumplen arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.