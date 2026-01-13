Aplazan para marzo el juicio preliminar del caso Jet Set

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Reclamos, y hasta irrespeto en la sala de audiencias, marcaron el inicio del juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat por la tragedia en el Jet Set, aplazado para el 16 de marzo por una falta del juez que habría dejado sin notificar la acusación del Ministerio Público a algunas de las partes.

Desde tempranas horas la sede del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva fue resguardada por miembros de la policía para impedir desórdenes de parte de grupos que con pancartas en manos se apostaron en la explanada frontal reclamando justicia para los fallecidos y lesionados tras el colapso del techo del centro de diversión.

Mientras, los pasillos que dan acceso a la sala donde se celebraría la audiencia estaban abarrotados de abogados, familiares y querellantes que reclamaban justicia para sus deudos y, al ver bajar escoltados a los hermanos Espaillat desde la cárcel que funciona en el Palacio de Justicia, injuriaban en su contra.

El salón de audiencia era un pandemónium donde todos querían hablar a la vez. Mientras los abogados presentaban sus credenciales, otros planteaban incidentes respecto de no haber recibido la notificación de la acusación o de la cita para la audiencia y una mujer identificada como hermana de Rubby Pérez vociferaba contra los hermanos Espaillat y su defensa Miguel Valerio, llamándolos “asesinos y delincuentes”. El juez de la Instrucción Raymundo Mejía le llamó la atención por el irrespeto al tribunal, y sugerir que la sacaran de la sala hasta que se calmara.

Táctica dilatoria

Fue a solicitud de abogados que alegaron no haber sido notificados que el juez del primer juzgado de la Instrucción Raymundo Mejía dispuso el aplazamiento de la audiencia para el 16 de marzo, y dar un plazo de 10 días para que se procediera con dicha notificación. Además, fijó para el 30 de enero el conocimiento de una solicitud de “contraperitaje” hecha por la defensa de los hermanos Espaillat; y estableció como calendario para la celebración de audiencias los lunes de cada semana, a partir del 16 de marzo para cuando fue aplazado el inicio del juicio preliminar. Algunos abogados cuestionaron que el Ministerio Público no haya incluido en la acusación a la empresa Inversiones E y L, SRL, propietaria del Jet Set, contra la cual se querelló la señora Cinthia Nadal Porro, madre de Catherine Marie Najri, una de las víctimas.

Sobre el aplazamiento

Varios de los reclamantes de justicia manifestaron inconformidad con el aplazamiento, por entender que son “tácticas dilatorias” para que los casos se olviden y queden impunes. “Esto no nos da ninguna esperanza de que se hará justicia porque seguirán aplazándolo hasta que el pueblo se enfríe. Eso es lo que pasa siempre con esos casos grandes”, dijo uno de los haineros. Se preguntó qué más pruebas pedir que la cantidad de víctimas y los testimonios de empleados que avisaron con antelación sobre el peligro; las conversaciones entre ellos, y aun así no se tomaron los cuidados debidos”.

“Solo los que sobrevivimos ahí sabemos lo que se siente tener tu pareja a tu lado, debajo de los escombros, sin vida, con el brazo entrelazado y no poder hacer nada porque no te puedes mover, porque no puedes ni gritar, porque no había oxigeno, como me ocurrió a mí, que no se duerme, medicamentos, terapias, porque no se puede dormir…”, dijo una viuda del colapso del Jet Set.

“Ahí están con su cara muy limpia (los hermanos Espaillat), mirando a uno… me da rabia verlos de nuevo, yo quisiera como estrangularlos”, expresó una envejeciente colocándose ambas manos en su cuello.