Eddy Olivares asegura que cambios en el Gobierno son normales cuando se aproxima la precampaña

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, dijo la mañana de este lunes que el tema de las cancelaciones o cambios en el tren gubernamental siempre ha sido un elemento importante, en especial ya se alcanza a ver la época precampaña.

“Los cambios de titulares de instituciones siempre generan movimiento y yo pienso que no es nada extraño, pero lo importante es que el partido continúa unido”, sostuvo el ministro durante una entrevista para el programa Hoy Mismo Matinal.

Con relación a la denuncia realizada por el presídete de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, sobre las nuevas designaciones, el ministro dijo y vicepresidente del PRM dijo que lo más importante es que esa denuncia ya está siendo atendida.

“Es natural que cuando alguien resulta designado a un cargo lleva parte de su equipo, pero también debe respetar”, dijo.

Continuo diciendo: “El tema de las cancelaciones siempre se mantiene en los partidos de gobierno como un elemento importante, porque se vinculan siempre con situaciones internas, sobre todo cuando ya nos acercamos al año precampaña para elegir los candidatos a cargo de elección popular”.

Elecciones presidenciales

Asimismo, aseguró que en esta oportunidad el Partido Revolucionario Moderno (PRM) tomó la decisión de elegir el candidato o candidata presidencial a través de una primaria cerrada, es decir, que votaron los que estén inscritos en el padrón de la organización política.

“Ahora los senadores, diputados, alcaldes, regidores, directores de distrito municipales y vocales, también van a elegirse a través de primarias cerradas”, confesó.

Sobre el empleo

El ministro de trabajo sostuvo que como meta para este año 2026 se han planteado mover la aguja de la informalidad laboral significativamente.

“Lanzaremos un programa que implica la participación de las empresas para un programa de formación de los jóvenes para entrar a la formalidad”, dijo Eddy.