Aprueban plan para combatir la violencia de género en el país

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El Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas aprobó el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia, instrumento que articula la acción del Estado para prevenir y atender la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, y que marca el inicio de una fase de seguimiento coordinado para su implementación a nivel nacional.

Durante la sesión extraordinaria, encabezada por la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, y el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Víctor Atallah, se dejaron validados los aspectos necesarios para la puesta en marcha del plan, incluyendo la priorización de acciones, la conformación de comisiones técnicas (mesas temáticas) y la definición de la dinámica de trabajo como mecanismo de articulación interinstitucional.

La ministra Gloria Reyes destacó que la aprobación representa un paso decisivo para consolidar la coordinación del Estado: “Hoy cerramos la aprobación del plan y damos inicio a la dinámica de trabajo de las mesas técnicas, sobre la base de los aportes y ajustes presentados por las instituciones que integran este Gabinete”, señaló.

“El espíritu que guía al Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas es profundizar la articulación interinstitucional y fortalecer la coordinación efectiva entre los sectores clave del Estado, para garantizar una respuesta integral que proteja a las mujeres, adolescentes y niñas en todo el territorio nacional”, destacó la ministra.

Gloria Reyes

En su intervención, el ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Dr. Víctor Atallah, subrayó que desde el sector salud se están fortaleciendo las acciones de prevención, con especial énfasis en la salud mental y la atención primaria.

Indicó que se trabaja en protocolos de tamizaje para detectar señales tempranas de violencia para una intervención oportuna y anunció el impulso de una campaña nacional de salud mental que incluirá un componente específico sobre violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

Las comisiones técnicas quedaron estructuradas en mesas temáticas con liderazgos claramente definidos: Marco Legal y Normativo, coordinada por el Poder Judicial; Prevención y Sensibilización, bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer; Reparación y Autonomía, también liderada por el Ministerio de la Mujer; Atención y Respuesta Institucional, a cargo de la Procuraduría General de la República; Datos, Monitoreo y Evaluación, coordinada conjuntamente por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Ministerio de la Mujer; y Seguridad, Denuncia y Protección, liderada por la Policía Nacional.

Como parte de los próximos pasos, las mesas técnicas se reunirán cada tres semanas, mediante convocatoria coordinada por la Secretaría Técnica, Dirección de Planificación, para dar seguimiento a acuerdos, avances, productos técnicos y tareas vinculadas a la implementación del plan, con el objetivo de garantizar una respuesta integral y oportuna en todo el país.

En la sesión participaron, el Ministerio de Educación, la Procuraduría General de la República, el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Policía Nacional, la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Servicio Nacional de Salud (SNS), el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Juventud, el Ministerio de Hacienda y Economía, el Ministerio de Trabajo, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Ministerio de Defensa

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Además, estuvieron presentes el Poder Judicial, la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intra Familiar (DEAMVI), el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), el Sistema Nacional de atención a Emergencia y Seguridad 9-1-1, el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), el Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), Profamilia y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), entre otras instancias del Estado.

Se recuerda que el Gobierno dominicano estableció, mediante el Decreto Núm. 1-21, la necesidad de fortalecer la articulación interinstitucional para el abordaje integral de la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas, reconociendo el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencia como el principal instrumento para coordinar las acciones de prevención, atención y respuesta del Estado.

En ese sentido, se dispuso la creación del Gabinete de Mujeres, Adolescentes y Niñas como el espacio principal adscrito al Ministerio de la Mujer, encargado de coordinar e impulsar la implementación de este instrumento estratégico, con el objetivo de fortalecer la respuesta institucional frente a esta problemática.

La sesión concluyó con la firme disposición del Ministerio de la Mujer de continuar fomentando acciones coordinadas para la prevención y atención de la violencia, y de dar seguimiento a los acuerdos del Gabinete a través de las mesas técnicas y los mecanismos de monitoreo establecidos en el plan.