Exigen reforma integral de la Seguridad Social basada en derechos

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La Coalición por la Seguridad Social Digna, conformada por las organizaciones gremiales, sociales, comunitarias y ciudadanas firmantes, hicieron un llamado a realizar una reforma integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social, centrada en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de la población a la salud, las pensiones justas y suficientes y la protección social plena.

Señalaron que la reforma integral de la Ley 87-01 está pendiente desde 2020, y pese al funcionamiento de dos comisiones bicamerales en el Congreso Nacional y una Mesa de Diálogo convocada por la Presidencia de la República, ha sido imposible que se cumpla el mandato de transformar el Sistema Dominicano de Seguridad Social para garantizar los derechos de las personas.

Aseguraron que, en el centro de esta situación, se encuentran los intereses y las maniobras de las ARS y las AFP, en conjunto con la estructura de poder financiero, que ya han absorbido más de 130,000 millones de pesos de la seguridad social, y han conseguido un enorme poder económico y político, y una potente captura institucional, para lograr que ningún cambio les afecte sus perspectivas de acumulación y ganancias.

La Coalición llamó al país a estar alerta al proyecto de reforma anunciado por el presidente de la República, toda vez que se ha filtrado una propuesta elaborada por la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la cual profundiza y radicaliza el régimen de negación de derechos, abuso, sufrimiento y despojo que imponen los intereses y negocios que se han adueñado de la Seguridad Social.

En ese sentido, aseguran, el proyecto de SIPEN y SISALRIL, según se ha filtrado y hemos podido estudiar, elevan a casi un 30% del salario las cotizaciones; consagra la desprotección en pensiones, sin derecho a una tasa de reemplazo definida; eleva la edad de retiro y el número de aportaciones; instaura la compraventa de cotizaciones; privatiza la administración de datos e información del sistema a favor de empresas particulares; otorga a las AFP el derecho a invertir nuestros fondos de pensiones afuera del país, mientras deja a las personas con discapacidad con pensiones de miseria, así como a los dominicanos y dominicanas que nunca pudieron contribuir producto de un modelo económico deshumanizado y excluyente.

Asimismo, mantiene la negación de derechos a través del conocido “plan básico” en tratamientos y medicamentos, despoja a SENASA de las cotizaciones de los empleados públicos, y finalmente consagra por ley la destrucción de los servicios públicos de salud y la mercantilización total de los recursos tanto de SENASA contributivo y SENASA subsidiado.

En ese sentido, la Coalición exige que se conozca de manera transparente y democrática todos los proyectos, y que, si el Poder Ejecutivo y Legislativo se encuentran amarrados de manos, convoquen a un referéndum popular para lograr una reforma a la Ley No. 87-01 que responda realmente a las necesidades de toda la sociedad y no a los intereses de los grupos de poder.

La Coalición por la Seguridad Social Digna enfatiza la necesidad de instaurar un Sistema de Pensiones solidario y justo con tasas de reemplazo definidas para toda la población; Salud integral y universal, sin plan básico restrictivos, ni copagos, gestionado por un Seguro Nacional de Salud (SENASA) moderno y fortalecido, que a su vez proteja a los servicios públicos de salud; Protección total ante enfermedades graves y de alto costo; Defensa del auxilio de cesantía y creación de un Seguro Nacional de Desempleo y Suspensión Laboral; y Garantías de acceso pleno al Seguro Familiar de Salud para personas pensionadas.

Entidades que respaldan y se adhieren a esta declaración:

1. Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (ASODIFIMO)

2. Asociación Ciudad Alternativa

3. Asociación de Agropecuarios del Valiente (ASODEVA)

4. Asociación de Envejecientes del Municipio de la Caleta.

5. Asociación de Ciegos del Cibao de la República Dominicana

6. ⁠Asociación de Comités de Amas de Casas del Distrito Nacional y Santo Domingo (ACADISANDO)

7. Asociación Latinoamericana de Medicina Social (ALAMES-RD)

8. ⁠Articulación Nacional Campesina

9. Bloque de Organizaciones del Gran Valiente

10. Centro de Promoción Campesina Lemba

11. Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF)

12. Centro de Educación para la Paz, Tolerancia y Desarrollo (CEPATODE),

13. Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS)

14. Club María Auxiliadora

15. ⁠Comité de Desarrollo Comunitario Agua Dulce

16. Comité de Desarrollo Comunitario Villa María

17. Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para Gabinete de Políticas Sociales.

18. Consejo Desarrollo de la Caleta (CODECO)

19. Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE)

20. Coalición Ambiental del Noroeste

21. Coordinadora Popular Nacional (CPN)

22. Cooperativa de Producción Social de la Vivienda y el Hábitat, Coophabitat

23. ⁠Coordinadora de Organizaciones Barriales Don Bosco (CODONBOSCO)

24. ⁠Escuela Multitemática

25. ⁠Frente de Desarrollo Comunitario Luz Concepción

26. ⁠Frente de Desarrollo Comunitario El Caliche

27. ⁠Federación Sindical Mundial (FSM)

28. Federación de Juntas de Vecinos de Sabaneta, Santiago Rodríguez

29. Federación Nacional de Discapacidad Dominicana (FENADID)

30. Foro Interbarrial Permanente (FOINPER)

31. ⁠Fundación Expresión Arte Salud y Género (FEARSAGE)

32. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC)

33. ⁠Instituto de Resolución Alternativa de Conflictos (IRCARP)

34. ⁠Junta de Vecinos Los Uno, Los Salesianos

35. Junta de Vecinos del Ensanche Luperón

36. ⁠Movimiento por las pensiones de los servidores públicos (MOPESEP)

37. Movimiento Municipal por los Derechos del Municipio de la Caleta

38. ⁠Movimiento de Mujeres Trabajadoras (MMT)

39. ⁠Movimiento de Campesinos Trabajadores Las Comunidades Unidas (MCCU)

40. Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor (ONPECO)

41. Red Urbano Popular (RUP)

42. Red Dominicana de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente (RESAFROS)

43. ⁠Red de Desarrollo Comunitario 27 de Febrero (ReoCofe)