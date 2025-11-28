Operación conjunta RD–EE.UU. termina con el mayor cargamento de presunta cocaína en 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santo Domingo.- Dando continuidad al fortalecimiento de la cooperación bilateral y el intercambio de información entre los Estados Unidos y la República Dominicana, agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea, (FARD), coordinados por el Ministerio Público, incautaron un cargamento de 1,497 paquetes presumiblemente cocaína (más de 1.5 toneladas), durante un operativo conjunto y combinado, ejecutado en las costas del municipio de Baní, provincia Peravia.

Las unidades operativas y de reacción, atendiendo a informes de inteligencia, desplegaron unidades aéreas, marítimas y terrestres, para interceptar a varios individuos, quienes a bordo de una lancha rápida (Tipo Eduardono), con dos motores de 200 caballos de fuerza cada uno, se dirigían a costas dominicanas con un importante cargamento de sustancias narcóticas.

Como resultado del despliegue de las fuerzas, luego de más de 12 horas de intensa persecución, por aire, mar y tierra, las autoridades lograron intervenir a varias millas náuticas al Sur de Punta Salinas, municipio de Baní, una embarcación de 40 pies de eslora, con varios hombres a bordo y 60 pacas, conteniendo en su interior un total de 1, 497 paquetes.

Durante la operación, se arrestaron a dos dominicanos y un colombiano, se ocuparon además 05 tanques de combustibles, un teléfono satelital, un celular, documentos personales, entre otras evidencias.

El Ministerio Público y la DNCD desarrollan las investigaciones correspondientes para determinar si hay otros implicados en esta red de narcotráfico internacional, mientras los tres detenidos serán sometidos a la justicia en las próximas horas, por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

“El abordaje y neutralización de la embarcación, para confiscar el importante cargamento, es parte de la ampliación de las operaciones de interdicción e intercambio de información por parte de las autoridades dominicanas con el apoyo de organismos internacionales”

Este cargamento, el mayor durante lo que va del año 2025, representa otro importante golpe a las redes de narcotráfico, cuyo modo operativo, es traer drogas en lanchas rápidas desde Sudamérica a territorio dominicano.

Los paquetes de la sustancia están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.