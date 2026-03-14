Viral el "regalo" a Magaret por su cumpleaños ¿a ti qué te regalan?

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Lo que comenzó como un día común en el tránsito de la capital dominicana se transformó en un espectáculo viral que acaparó todas las miradas y cámaras de los transeúntes.

Un gigantesco arreglo floral, diseñado por la firma Le Puchy, se desplazó por las principales avenidas de la ciudad, desatando una ola de asombro y especulaciones en las redes sociales.

El arreglo que, supuestamente estaba formado por más de 2,000 rosas, fue transportado de manera que todos en la vía pública pudieran apreciarlo.

Al pasar por varias vías como la Av. Abraham Lincoln y la Av. Winston Churchill, muchos conductores y peatones no dudaron en sacar sus teléfonos para capturar el "regalo de ensueño" que parecía sacado de una película romántica.

Un gigantesco arreglo floral, diseñado por la firma Le Puchy

Reacciones

Las reacciones de los ciudadanos en redes sociales no se hicieron esperar.

Las imágenes que circulan en plataformas como TikTok e Instagram muestran un momento de genuina felicidad, lo que ha generado miles de comentarios de usuarios que aspiran a vivir una experiencia similar.

El momento cumbre ocurrió al llegar a su destino, donde la persona que recibió el obsequio, una chica llamada Margaret, mostró una reacción de absoluta sorpresa y conmoción.

Entre los comentarios que mas destacan se encuentran: "¿Y qué hizo ese hombre para pedir perdón así?", "Yo quiero vivir ese sueño también" o "El ultimo romántico ta vivo todavía".

¿Gesto romántico o estrategia de marketing?

A pesar de la carga emocional del evento, usuarios curiosos han comenzado a señalar que esto podría tratarse de una astuta campaña publicitaria.

Hasta el momento, la empresa ha mantenido el misterio, compartiendo solo destellos de la experiencia en sus canales oficiales, lo que alimenta aún más la curiosidad del público dominicano.